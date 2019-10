Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam et la compagnie générale du gaz du Vietnam (PV Gas) ont mis en chantier le 28 octobre dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) le réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de Thi Vai, d’une capacité d'un million de tonnes.

Le réservoir aura une capacité installée d’un million de tonnes du GNL en 2022 et de deux millions en 2023. Pour la première phase, l'investissement sera de 285 millions de dollars. Une fois achevée, il fournira aux centrales Nhon Trach 3 et 4 environ 1,4 milliard de m3 de gaz.

Le réservoir sera construit selon des technologies modernes respectueuses de l’environnement venues du Japon, de République de Corée et du Royaume-Uni.

Selon Duong Manh Son, directeur général de PV Gas, le réservoir de Thi Vai et les deux centrales de Nhon Trach 3 et 4 vont répondre suffisamment aux besoins de gaz et d’électricité de la région du Sud-Est. C’est la première fois qu’une usine vietnamienne utilise du GNL.

A cette occasion, PV Gas a signé avec des banques vietnamiennes et étrangères des crédits d’une valeur de 80 millions de dollars et 2.100 milliards de dongs. -VNA