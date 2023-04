Cérémonie de mise en chantier. Photo: VNA Quang Nam (VNA) – La compagnie par actions Indusvalley Chu Lai a mise en chantier, mercredi 5 avril dans la province de Quang Nam (Centre), le projet de construction d’un atelier à louer au service de l'usine de fabrication des équipements de nettoyage Kärcher Vietnam.

Doté d’un fonds d’investissement total de 232 milliards de dongs (10 millions de dollars), cette usine est située dans la zone industrielle de Tam Hiep dans la commune de Tam Hiep, district de Nui Thanh, dans la zone économique ouverte de Chu Lai de la province centrale de Quang Nam

Photo: VNA L'usine de fabrication des équipements de nettoyage Kärcher Vietnam devrait attirer plus de 300 travailleurs et avoir un investissement total de plus de 20 millions d'euros (21,8 millions de dollars) pour la première phase.

La compagnie Indusvalley Chu Lai prévoit de remettre la première phase de l’atelier à louer à Kärcher Vietnam le 31 août prochain.

S'exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, la directrice générale de la compagnie Indusvalley Chu Lai et du groupe An An Hoa, Mme Le Thi Nghia, a déclaré que l'entreprise construirait une chaîne d'ateliers pré-construits ou conçus sur mesure des investisseurs, d’une superficie de 1.500 m² à plus de 15.000 m², permettant aux investisseurs nationaux et étrangers de disposer d'usines conçues et fonctionnellement adaptées à chaque type d'opération, d'optimiser l'utilisation de l'espace, d'économiser leurs coûts d'investissement initiaux et de se concentrer sur l'investissement dans les lignes de production.

Kärcher est une société internationale basée en Allemagne, avec 17 usines de production et entrepôts à travers le monde. Fin 2021, Kärcher comptait plus de 14.400 employés dans 78 pays. Elle prévoit de mettre en service son usine au Vietnam en janvier 2024. -VNA