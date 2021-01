Hanoi, 10 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a donné le 10 janvier l’ordre de mise en chantier du projet d’agrandissement de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, dans la province éponyme du Nord.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc demande à l’EVN et aux unités concernées de s'assurer de l'avancement et de la qualité du projet, et de minimiser son impact sur les résidents locaux. Photo : VNA

Les travaux de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh de 1920 MW, la plus grande du genre en Asie du Sud-Est, ont débuté en 1979 et ont été mis en service en 1994.

Au cours des dernières décennies, la centrale hydroélectrique de Hoa Binh a été considérée comme un symbole non seulement de l'amitié durable et bonne entre le Vietnam et l'ex-Union soviétique (aujourd'hui la Russie), mais aussi du secteur national de l'électricité.

Couvrant une superficie de 99,62 hectares dans la ville de Hoa Binh, le projet élargi est investi par le Groupe d’Electricité eu Vietnam (EVN) avec un financement total de 9220,83 milliards de dongs (environ 398,9 millions de dollars), dont 30% sont provenus par l’EVN et les 70% restants proviennent de prêts commerciaux sans garantie gouvernementale.

Il comprend deux turbines d'une capacité totale de 480 MW et d'une production d'électricité d'environ 488,3 millions de kWh par an.

La première turbine devrait être mise en service au troisième trimestre 2024, et la seconde entrera en service au dernier trimestre de l'année. Ce projet permettra de mieux profiter des cours d’eau, d’augmenter la fiabilité du réseau électrique national et de réduire l’intensité du travail des turboalternateurs actuels.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a décrit les projets hydroélectriques sur la rivière Da comme un symbole de l'industrialisation et de la modernisation nationales.

Il a salué les contributions du secteur de l'électricité au développement national, affirmant que 99,3% des ménages ruraux ont accès à l'électricité et que le Vietnam se classe 27e sur 199 pays et territoires dans l'indice d'accès à l'électricité.

Le projet élargi aidera à porter la capacité combinée des centrales hydroélectriques de Hoa Binh, Son La et Lai Chau à plus de 6.000 MW, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a demandé à l’EVN et aux unités concernées de s'assurer de l'avancement et de la qualité du projet, et de minimiser son impact sur les résidents locaux.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également demandé à la province de Hoa Binh d'achever prochainement les travaux de défrichement et d'assurer la sécurité et la sûreté du projet.-VNA