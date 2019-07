Quang Ngai, 1er juillet (VNA) - Le projet de complexe touristique FLC Quang Ngai, investi par le Groupe FLC, a été lancé le 30 juin dans la province centrale.

Le projet couvre 1.026 hectares, comprenant quatre zones pour les hôtels et les stations balnéaires haut de gamme, et deux zones pour les zones urbaines côtières, avec l'investissement total dans la première phase atteignant environ 11.000 milliards de dongs (43 millions de dollars).Le FLC Quang Ngai dispose également d'un parcours de golf conforme aux normes internationales et de grappes de parcs d'attractions.Lors de la cérémonie de lancement, la vice-présidente et directrice générale du FLC, Huong Tran Kieu Dung, a déclaré que le FLC Quang Ngai faisait partie d'une chaîne de centres de villégiature haut de gamme que la firme est en train de développer dans toutes les régions du pays.En 2018, Quang Ngai a accueilli plus d'un million de visiteurs, en hausse de 23% par rapport à 2017, a-t-elle indiqué, estimant que le tourisme de la localité avait un fort potentiel de développement.En 2018, Quang Ngai disposait de près de 300 installations d'hébergement sans hôtels haut de gamme, a-t-elle déclaré.Elle a affirmé que FLC travaillera avec les autorités provinciales et les citoyens à la préservation professionnelle des valeurs culturelles et des paysages naturels.Les premiers ouvrages du projet devraient être opérationnels en 2020, a-t-elle déclaré.Tran Ngoc Cang, président du comité populaire de Quang Ngai, a déclaré que la province comptait 130 km de côtes et de nombreuses plages magnifiques telles que Binh Chau, My Khe et Sa Huynh, le district insulaire de Ly Son et la montagne Ca Dam, considérée comme un second montagne Ba Na.-VNA