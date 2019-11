Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - La cérémonie de mise en chantier de la centrale thermique de Quang Tri 1 a eu lieu vendredi, 22 novembre, dans la commune de Hai Khe, district de Hai Lang.

Représentant un investissement total de 55.093 milliards de dongs, ce projet est installé dans la zone économique côtière sud-est, province centrale de Quang Tri et se réalise sous la forme d'un contrat de Bâtir-Opérer-Transférer (BOT). Son maître d'ouvrage est la compagnie thaïlandaise Thai Electricity International Co. Ltd. (EGATI).

D'une puissance totale de 1.320MW, cette centrale thermique comprendra deux turboalternateurs et produira 7.200 milliards de kWh par an, apportant un bénéfice avant impôt d'environ 12.500 milliards de dongs par an.

Une fois opérationnelle, la centrale thermique de Quang Tri 1 contribuera à assurer la sécurité énergétique nationale et à promouvoir le programme de développement de l'énergie de la province afin de faire de Quang Tri un centre énergétique du Centre. -VNA