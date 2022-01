Photo: Internet

Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam vient de publier la directive N°02/CT-NHNN sur la promotion de la transformation numérique et la garantie de la sécurité et de la sûreté des activités bancaires.

Ainsi, le gouverneur de la Banque d'État a demandé de mettre en œuvre activement et efficacement les mesures énoncées dans le Plan de transformation numérique du secteur bancaire pour 2025, avec orientations pour 2030, ainsi que de minimiser les risques liés aux services bancaires numériques.

Il a également demandé de promouvoir la coopération, le partage d’expériences et l’application de la technologie numérique dans les activités bancaires pour développer et fournir une variété de produits et services bancaires pratiques et sécurisés, améliorer l'expérience client et bien répondre aux besoins et attentes croissants des gens et des entreprises.

La directive précise également la nécessité de renforcer la collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication et celui de la Sécurité publique dans la mise en place pilote du paiement mobile pour des biens et services de faible valeur.

Il faut en outre moderniser les infrastructures technologiques pour aider les établissements de crédit et les prestataires de services intermédiaires de paiement à fournir sur des plateformes numériques des produits et services sûrs et pratiques. -VNA