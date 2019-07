Hanoï (VNA) - Dotée d’une architecture à la japonaise avec les toits incurvés typiques, la pagode de Minh Thành est une destination qui ne doit pas être négligée si vous venez à Gia Lai.La pagode de Minh Thành est située au 348, rue Nguyên Viêt Xuân, quartier de Hôi Phu, à quelque 2 km du centre-ville de Pleiku, province de Gia Lai (Tây Nguyên - hauts plateaux du Centre).Construite en 1964 par le vénérable Thich Giac Dao, elle est devenue depuis longtemps un lieu de culte des bouddhistes non seulement de la province de Gia Lai mais aussi de toute la région du Tây Nguyên.Lorsque vous visitez la pagode, vous pouvez voir de loin sa stupa d’une hauteur de 9 étages. De couleur essentielle de rouge et de jaune, celle-ci attire l’attention des visiteurs dès leur arrivée. Elle est construite d’une façon particulière: du sommet au pied et non pas au pied du sommet comme les autres ouvrages. "Via les pages des livres, je sais que cette stupa, de plus de 70 m, fait partie des monuments les plus hauts de la ville de Pleiku. Aujourd’hui, j’ai l’occasion de la voir et c’est super!", confie Vo Ba Nguyên, un visiteur de Hô Chi Minh-Ville.

Des espaces verts donnent une atmosphère tranquille à la pagode de Minh Thành. Photo: CVN/VNA



À l’intérieur de la pagode, se trouve la statue d’Amitabha pesant 40 tonnes et d’une hauteur de 7,5 m. Son sanctuaire principal, de 16 m de haute, fait de bois po mu, une sorte de bois très résistant. Les portes sont sculptées l’image de six grands Bodhisattva.La cour de la pagode est décorée de lacs et d'arbres de toutes sortes, créant une beauté harmonieuse et fraîche pour l'espace solennel. "Je suis impressionnée devant ce monument. Jamais je n’ai vu un tel espace vert si attirant", a indiqué Monika, de nationalité française, qui s’intéresse à l’architecture des pagodes et des temples en Asie."La pagode de Minh Thành n'est pas seulement la fierté pour les habitants locaux mais également un lieu attrayant pour les touristes de passage à Pleiku", affirme Nguyên Thành Long, guide touristique local. Selon lui, cet édifice figure dans la liste des sites à découvrir pour les voyageurs, surtout les étrangers, à Pleiku. "Nombreuses sont des personnes qui aiment non seulement mettre leurs pieds sur le lac Biên Hô, les plantations de caféiers et de théiers à perte vue, mais aussi cette pagode originale", ajoute-t-il.À travers les vicissitudes de l’histoire, Minh Thành a fait l’objet de nombreux travaux de restauration et elle continue à ouvrir ses portes pour accueillir un plus grand nombre de visiteurs.Si vous vous intéressez aux édifices religieux, ne manquez surtout pas la pagode de Minh Thành, ce sera une destination idéale ! - CVN/VNA