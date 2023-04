Des délégués lors du séminaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire sur la construction de villes intelligentes et numérisées s'est tenu vendredi 14 avril à Hanoï, dans le cadre des 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée.

L'événement était coprésidé par le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Da Nang Ho Ky Minh et le président de l'agglomération de Nevers Denis Thuriot.

Lors du séminaire, Ho Ky Minh a partagé l'approche de mise en œuvre de la ville intelligente de Da Nang, ainsi que les défis auxquels sa ville était confrontée.

Selon lui, ce séminaire était une opportunité importante pour les localités et les entreprises vietnamiennes de partager, d'échanger et de coopérer avec celles françaises, afin de chercher à accélérer le processus de transformation numérique et d'apporter une meilleure vie aux populations locales.

Partageant ses points de vue sur la construction de villes intelligentes, Denis Thuriot, maire de Nevers a déclaré que l'humain devait être au centre de l'approche de la ville intelligente. Il a déclaré que le modèle de ville intelligente de l'agglomération de Nevers englobait divers thèmes, dont l'éducation, la culture, la sécurité, ainsi que les technologies vertes pour devenir un meilleur modèle de gestion des déchets.

Selon le vice-ministre vietnamien de l'Information et de la Communications, Nguyen Huy Dung, la transformation numérique est une tendance mondiale et la coopération internationale est donc la solution pour organiser la mise en œuvre et la promotion de la transformation numérique.

Le ministère de l'Information et de la Communication encourageait toujours la coopération et le partage des connaissances sur la transformation numérique et le transfert de technologies modernes et respectueuses de l'environnement au Vietnam. Le ministère s'est engagé à poursuivre son partenariat avec les localités dans le processus national de transformation numérique, a-t-il déclaré. -VNA