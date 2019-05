Hanoi (VNA) - Le Vietnam célèbre ce dimanche 19 mai le 129e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. L’occasion donc de faire le point sur le mouvement «Étudier et suivre l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh » qui aura permis, en 8 ans, de mettre en lumière de nombreux individus qui, de par leur attitude exemplaire, ont fait honneur aux grandes vertus idéologiques et morales du grand leader national.

Le président Hô Chi Minh

Toute sa vie durant, le Président Hô Chi Minh est resté un dirigeant intègre, responsable, simple, qui a mis les intérêts de la nation au-dessus de tout. Aujourd’hui, sa pensée et son œuvre continuent de rayonner dans la société vietnamienne. Il est et restera à tout jamais le guide moral et spirituel de la nation…

Un bel exemple moral…

Comme l’a fort justement rappelé le docteur Trân Minh Truong, directeur d’un institut consacré à Hô Chi Minh et aux leaders du Parti, le grand dirigeant a sacrifié toute sa vie au combat pour l’indépendance et la liberté nationales et au bonheur du peuple vietnamien. Il a d’ailleurs reçu un large soutien de la population. Par son charisme exceptionnel, il a été le principal artisan de la victoire de la révolution vietnamienne.

«Pendant la guerre, parce qu’ils ont suivi l’exemple moral du Président Hô Chi Minh, nos cadres sont devenus des vrais modèles de vertu révolutionnaire pour les habitants. Ils étaient capables de joindre l’acte à la parole. Et de ce fait, ils ont eu le soutien de la population. Et il n’y aurait pas eu de victoire sans ce soutien de la population», estime Trân Minh Truong.

Donner l’exemple, joindre l’acte à la parole… L’empreinte du Président est toujours vivante. Sa personnalité et son héritage moral montrent la voie à tous les Vietnamiens.

…à généraliser

D’après le professeur Trân Van Binh, ancien directeur de l’Institut de la culture et du développement, rattaché à l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, à l’heure où le Parti et l’État renforcent la lutte contre la dégradation idéologique et morale chez une partie des cadres dirigeants du pays, les grandes vertus idéologiques et morales du grand dirigeant restent toujours d’actualité.

«Dans la famille comme dans la société, le rôle du leader est très important. C’est lui qui amène les gens à se responsabiliser et à se dépasser afin d’obtenir de bons résultats», dit-il.

Ce point de vue est partagé par le professeur Hoàng Chi Bao qui appelle tous les membres du Parti à se perfectionner moralement de jour en jour pour devenir eux-mêmes des exemples à suivre pour les autres.

«Il y a toujours des exemples à suivre autour de nous. Se perfectionner moralement, ça doit être un travail de tous les jours, un réflexe naturel», recommande-t-il.

Nguyên Viêt Chuc, qui était le président de la commission de la culture, de l’éducation, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale, plaide quant à lui pour des sanctions sérieuses à l’encontre les cadres dirigeants et des membres du Parti qui violent la loi.

Pour que le mouvement «Étudier et suivre l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh» aboutisse, il faut faire en sorte que chaque cadre dirigeant, chaque membre du Parti soit imprégné des belles valeurs idéologiques et morales du grand leader national. – VOV/VNA