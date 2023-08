Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) - Dans une dépêche récente, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) a demandé aux localités côtières de prendre des mesures fortes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) d'ici octobre 2023 et de se préparer à la 4e inspection de la CE prévue en octobre prochain.

Les localités côtières sont prioritaires pour allouer des ressources suffisantes, continuer à mettre en œuvre sérieusement et efficacement les directives du Premier ministre, mettre en œuvre les directives du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN.

Elles doivent prendre des mesures énergiques pour empêcher les navires de pêche de violer les eaux étrangères ; enquêter et gérer la pêche illégale dans les eaux étrangères ; effectuer une inspection générale et un examen de tous les navires ; contrôler strictement leurs entrée et sortie dans les ports, gérer strictement les navires qui enfreignent les réglementations sur le VMS (équipement de surveillance par satellite). Elles doivent aussi procéder à la certification de la traçabilité des produits aquatiques capturés pour garantir la légalité ; organiser des inspections dans les entreprises exportant leurs produits vers le marché européen.

Elles doivent disposer d'un nombre suffisant de fonctionnaires qualifiés et responsables pour mener à bien la lutte contre la pêche INN.

Mettant en œuvre la conclusion de la 3e inspection de la CE, le MARD a demandé aux provinces de Khanh Hoa, Ba Ria Vung Tau et aux localités concernées de se coordonner avec lui dans l'enquête et la vérification, ainsi que de traiter strictement les cas de violation de la loi.

La Direction de surveillance des pêches assumera la responsabilité principale et se coordonnera avec les agences compétentes des ministères de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères pour travailler avec les pays qui ont arrêté des navires de pêche vietnamiens pour appréhender la situation, enquêter et traiter les cas de pêche illégale.

Ladite direction est chargée de préparer les contenus pour la réunion en ligne prévue en septembre prochain avec les représentants de la CE afin de parvenir aux meilleurs résultats et se préparer à la 4e inspection de la CE, prévue en octobre prochain. -VNA