L'hôtel de luxe Métropole Hanoï . Photo : Métropole Hanoï/CVN

Hanoï (VNA) - L'hôtel Métropole Hanoï a reçu un titre de Cinq étoiles par le Forbes Travel Guide. C’est le meilleur niveau de reconnaissance dans le classement mondial 2020 réalisé par le Forbes Travel Guide.

Les évaluations de Forbes Travel Guide se basent sur les infrastructures, la qualité des services des hôtels, des restaurants et des spas. "L’hôtel Métropole Hanoï est d’une grande beauté, à l'intérieur comme à l'extérieur. Chaque coin de l’hôtel est un arrière-plan parfait pour de belles photos", a félicité le Forbes Travel Guide. Et d’ajouter que les 364 chambres de cet hôtel centenaire sont décorées délicatement. L’hôtel est un mélange d’architecture française avec les motifs de décoration orientaux.



Créé en 1958, le Forbes Travel Guide est le plus ancien guide de voyage aux États-Unis, et le créateur du classement de la qualité des hôtels. Ses évaluations sont les plus prestigieuses et sont considérées comme les normes dans le secteur de l’hôtellerie.



Outre les infrastructures de luxe, le Forbes Travel Guide apprécie également les services offerts par le Métropole Hanoï. Le personnel chevronné et consciencieux a pesé lourd pour le départager de ses concurrents dans le classement.



"Nous sommes les gardiens d'un hôtel historique incroyable. Nous comprenons que les services fournis doivent non seulement être à la hauteur du prestige de l’hôtel mais aussi dépasser les attentes des clients", a déclaré William Haandrikman, directeur général du Métropole Hanoï.

Le Forbes Travel Guide a également fait l’éloge du tour à la découverte du bunker de guerre caché au sein de l’hôtel. Toujours selon ce guide américaine, déguster du thé de l’après-midi au Club bar, boire un café à la Terrasse et goûter un cocktail au Bamboo Bar sont des expériences de plus originales.



D’autre part, le Spa du Métropole est considéré comme une oasis paisible. Une fois que vous ouvrez la porte, vous entrez dans un espace de relaxation, avec l’hospitalité du personnel, des mélodies douces et des odeurs agréables.



L’évaluation du Forbes Guide Travel fait la fierté de tous les établissements d’hébergement. Au Vietnam, deux hôtels sont classés Cinq étoiles et trois Quatre étoiles par le Forbes Guide Travel.



Pour établir ce classement, les experts de Forbes Guide Travel ont réservé deux nuits à l’hôtel, sans bien sûr dévoiler le motif de leur visite. Seulement 20% des hôtels examinés obtiennent le titre Cinq étoiles. -CVN/VNA