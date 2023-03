Hanoi (VNA) – «Le marché vietnamien présente de nombreux avantages et Meta y maintient son engagement d’investissement à long terme», a déclaré le directeur des politiques publiques pour l’Asie du Sud et du Sud-Est de Meta, Rafael Frankel.

Le directeur des politiques publiques pour l'Asie du Sud et du Sud-Est de Meta, Rafael Frankel. Photo: Vietnamnet



Lors d’une interview accordée à la presse vietnamienne dans le cadre d’une visite de travail d’une délégation de 52 groupes américains au Vietnam du 21 au 23 mars, il a indiqué que le Vietnam n’est pas seulement un marché de 100 millions d’habitants, mais aussi un marché où 100 millions d’habitants sont hautement connectés, où la population est jeune, créative et active dans le business.

Selon Rafael Frankel, le gouvernement vietnamien a déployé des investissements à long terme dans le développement de ses infrastructures de télécommunications. Le développement de l’économie numérique et l’accompagnement de la transformation numérique des entreprises figurent également parmi les grandes priorités du gouvernement. C’est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises technologiques de premier rang aux États-Unis ont une vision positive du marché vietnamien, avec une perspective très prometteuse.

"Nous constatons une croissance impressionnante de l’utilisation de Facebook par les entreprises vietnamiennes à des fins publicitaires, voire des grandes sociétés de publicité ont aussi utilisé les fonctionnalités publicitaires de Facebook pour se connecter directement avec les clients", a-t-il observé.

«Le Vietnam est un marché prometteur pour nos investissements à long terme. Meta a toujours renforcé ses partenariats avec les agences gouvernementales vietnamiennes, les entreprises et la communauté des utilisateurs en général», a-t-il fait savoir.

L'économie numérique sera au cœur des forums socio-économiques au cours de la prochaine décennie. Photo: Vneconomy



En ce qui concerne le développement du marché vietnamien dans les mois et années à venir, le représentant de Meta a proposé des recommandations. «Le Vietnam a réalisé une croissance exceptionnelle en peu de temps. Ce résultat est impressionnant si on le compare à d’autres pays à la même époque et au même niveau de développement. La leçon apprise est que le Vietnam doit maintenir un esprit d’ouverture, d’innovation et de réforme afin de créer les meilleures conditions possibles pour que les gens et les entreprises puissent promouvoir leur créativité», a-t-il suggéré.



L’économie numérique sera au cœur des forums socio-économiques au cours de la prochaine décennie. Plus que jamais, c’est le moment pour le gouvernement vietnamien de lancer des politiques pour attirer les investissements étrangers dans les technologies. Le Vietnam doit également créer un environnement et des politiques prioritaires pour soutenir ses entreprises, en particulier ses PME, qui représentent 98% de la communauté des affaires, afin qu’elles puissent tenir bon sur le marché domestique et se répandre à l’étranger.

«Avec des entreprises technologiques comme Meta, Google, notre modèle de croissance est complètement dépendant du mouvement des données inter-frontières. De même, à mesure que les entreprises technologiques vietnamiennes se développent et s’ouvrent au monde, elles dépendent également de ce flux de données», a souligné Rafael Frankel. – CPV/VNA