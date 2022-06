Nguyen Thanh Long (gauche) et Chu Ngoc Anh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présidé le 4 juin une réunion du Bureau politique et du Secrétariat sur l’application de mesures disciplinaires à l’encontre de certains collectifs et membres du Parti.



Il s’agit des Comités chargés des affaires du Parti des ministères des Sciences et des Technologies et de la Santé pour le mandat 2016-2021; de Chu Ngoc Anh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire municipal de Hanoï, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien ministre des Sciences et des Technologies; de Nguyen Thanh Long, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre de la Santé; de Pham Cong Tac, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre des Sciences et des Technologies.



Le Bureau politique et le Secrétariat ont estimé que les violations des Comités chargés des affaires du Parti des ministères des Sciences et des Technologies et de la Santé pour le mandat 2016-2021 avaient entraîné de graves conséquences. Ils ont en outre indiqué que Chu Ngoc Anh, Nguyen Thanh Long et Pham Cong Tac avaient commis la dégradation de la pensée politique, de la morale et du mode de vie, violé les réglementations du Parti et la loi de l’Etat, entraînant des conséquences très graves, causant de grandes pertes et un gaspillage du budget de l'État, affectant la prévention et le contrôle du COVID-19, causant de l'irritation dans la société et nuisant à la réputation des organisations du Parti, du ministère des Sciences et des Technologies et du ministère de la Santé.



Le Bureau politique a décidé de donner des avertissements aux Comités chargés des affaires du Parti des ministères des Sciences et des Technologies et de la Santé pour le mandat 2016-2021. Le Secrétariat a décidé d’exclure du Parti Pham Cong Tac.



Le Bureau politique a demandé au Comité central d’appliquer des mesures disciplinaires à Chu Ngoc Anh et Nguyen Thanh Long. -VNA