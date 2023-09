Hanoi, 30 septembre (VNA) - À l’occasion de la 74e Fête nationale de Chine (1er octobre), les dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Vietnam ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues chinois.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping reçoiti le secrétaire général Nguyen Phu Trong et une délégation vietnamienne de haut rang en visite officielle en République populaire de Chine, en novembre 2022. Photo : VNA

Ces messages, signés par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et le présidente de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, ont été envoyés au secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping, au Premier ministre chinois Li Qiang, et au président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji.



Félicitant la Chine pour ses réalisations au cours des 74 dernières années, les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur conviction que sous la direction du PCC avec le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping en son centre, le peuple chinois réalisera avec succès les objectifs stratégiques et les tâches fixés par le PCC lors du 22e Congrès national du PCC pour faire de la Chine un pays socialiste moderne qui soit riche, démocratique, civilisé harmonieux et beau, contribuant activement à la paix, la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Les dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam ont affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam ont déterminé que la Chine était un partenaire stratégique important et une priorité absolue dans la politique extérieure du Vietnam, soulignant que 2023 revêt une importance importante pour les relations Vietnam-Chine, c'est le 15e anniversaire de l'établissement par les deux pays d'un partenariat de coopération stratégique intégrale. Il s'agit également d'une étape importante pour les deux pays, qui doivent revenir sur le parcours passé, résumer les expériences réussies et planifier ensemble un avenir de développement durable à long terme pour les relations traditionnelles de bon voisinage et de partenariat de coopération intégrale Vietnam-Chine.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine et le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son ont adressé des messages de félicitations au Directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères du PCC, président du Comité de pilotage de la coopération Chine-Vietnam, ministre des Affaires étrangères Wang Yi. –VNA