Hanoï, 29 novembre (VNA) – L'État et le peuple du Vietnam soutiennent fermement le peuple palestinien et s'unissent à lui dans sa juste lutte, a affirmé le président Vo Van Thuong.C’est ce qu’a déclaré le dirigeant vietnamien dans un message envoyé le 29 novembre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au président du Comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, et au président de l'État de Palestine , Mahmoud Abbas. à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien (29 novembre).Le Vietnam est prêt à se joindre aux efforts concertés de la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et l'aide humanitaire aux populations des zones de conflit, contribuant ainsi à assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-il écrit. - VNA