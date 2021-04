Le Premier secrétaire du Parti communiste cubain, le général Raúl Castro Ruz (deuxième, gauche, premier rang) lors de la cérémonie d'ouverture du 8e Congrès national du Parti communiste de Cuba à La Habana, le 16 avril 2021. Photo: AFP

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 8e Congrès national du Parti communiste de Cuba (PCC), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé le 17 avril un message de félicitations au Comité central du PCC.

L'Agence vietnamienne d'information présente le texte intégral du message:

Le Comité central du PCV est heureux d’adresser au Comité central du PCC les salutations victorieuses et les félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de son 8e Congrès national, "le Congrès de la continuité historique de la Révolution cubaine" et l’esprit éternel de Sierra Maestra, de Girón et du commandant en chef Fidel Castro.



Le 8e Congrès du PCC se déroule dans un contexte où la situation mondiale et régionale se déroule d'une manière très complexe et imprévisible, la pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact profond sur tous les aspects politiques, économiques des pays du monde, dont Cuba et le Vietnam. Le PCC et le peuple cubain frère ont fait preuve de grands efforts, de volonté et de détermination pour promouvoir et approfondir davantage l'œuvre d’édification d'un socialisme prospère et durable sur l'île héroïque.



Nous félicitons chaleureusement les frères cubains pour les grandes réalisations obtenues dans la mise en œuvre des Lignes directrices de la politique économique et sociale du Parti et de la Révolution, dans le cadre du processus de mise à jour du modèle économique et social cubain, approuvé par le 6e Congrès national et réaffirmé lors du 7e Congrès national du PCC. Malgré d'innombrables difficultés et défis, Cuba continue de persister, d’hisser le drapeau victorieux du symbole de l'héroïsme révolutionnaire, de l'esprit de l'internationalisme transparent, de la lutte indomptable, en participant activement à la lutte pour l'indépendance nationale et le progrès social des peuples d'Amérique latine et des Caraïbes et des peuples du monde.



La relation spéciale entre le Vietnam et Cuba, dans laquelle l'échange entre les deux Partis est la base politique et joue un rôle directeur important dans la promotion des relations bilatérales, a été construite par les dirigeants de nos révolutions, tels que José Martí, Ho Chi Minh, Fidel Castro et différentes générations de dirigeants du Vietnam et de Cuba. Cette relation spéciale ne cesse d’être cultivée et développée dans tous les aspects avec de grandes réalisations, montrant ainsi le sentiment, la position révolutionnaire ferme et fidèle des Partis, des États et des peuples des deux pays, contribuant aux causes révolutionnaires et au travail d’édification du Socialisme dans chaque nation.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apprécient et se souviennent à jamais des sentiments de fraternité, de solidarité, de fidélité, de loyauté, de transparence, du grand soutien et de l'aide désintéressée que le Parti, l'État et le peuple cubains ont accordés au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens. Les paroles impérissables du commandant en chef Fidel Castro "Pour le Vietnam, nous sommes prêts à donner même notre propre sang" seront à jamais le noble symbole de cette relation sacrée.



À cette occasion, nous réaffirmons la position constante et invariable du Parti, de l'État et du peuple vietnamien de continuer à renforcer et à approfondir la relation exemplaire et l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale, la solidarité fidèle entre les deux Partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba.



Une fois de plus, nous souhaitons un grand succès pour le 8e Congrès national du PPC. Nous souhaitons voir le Parti, l’Etat et le peuple cubains héroïques mettre en œuvre avec beaucoup de succès les résolutions approuvées lors du 8e Congrès national, obtenir de grandes victoires dans leurs travaux d’édification et de défense de la Patrie, pour l'objectif de construire un socialisme prospère et durable. -VNA