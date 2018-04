Le nouveau secrétaire d'État américain Michael Pompeo. Photo: Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Pham Binh Minh a adressé un message de félicitations à Michael Pompeo qui a été confirmé le 26 avril par le Sénat américain au poste de secrétaire d'État.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a réaffirmé la politique constante du Vietnam de considérer les États-Unis comme l'un de ses partenaires de premier rang, Il a également réitéré la volonté du Vietnam de renforcer les relations de coopération et d'amitié pour un bénéfice mutuel, dans le long terme, sur la base des principes du respect du droit international, de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun.

Il a exprimé sa conviction que la coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Département d'Etat américain contribuerait de manière significative à l'accélération du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, tant sur les questions bilatérales que dans les forums régionaux et internationaux.

À cette occasion, Pham Binh Minh a invité le nouveau secrétaire d'État américain Michael Pompeo à effectuer une visite au Vietnam. -VNA