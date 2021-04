Lors du meeting. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 19 avril, le ministère de la Défense, en coordination avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba, a organisé un meeting pour célébrer le 60e anniversaire de la victoire de Giron de Cuba (19 avril 1961) à l'Académie technique militaire à Hanoï.

À cette occasion, au nom des dirigeants du ministère de la Défense, le vice-ministre Nguyen Tan Cuong a adressé les félicitations pour le succès du 8e Congrès national du Parti communiste de Chine qui s'est tenu du 16 au 19 avril 2021.

Des délégués visitent une exposition de photos lors du meeting. Photo: VNA

Remerciant Cuba pour avoir accordé au Vietnam un soutien précieux dans sa lutte pour la libération nationale d'hier puis dans son processus d'édification et de défense nationales d'aujourd'hui, le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong a déclaré que le soutien mutuel dans la prévention et la lutte contre le COVID avait prouvé l'affection et la confiance constantes que les deux parties éprouvent l'une pour l'autre.

La promotion des relations Vietnam-Cuba est considérée comme une tâche prioritaire des politiques étrangères des deux pays.

Au nom de l'ambassade de Cuba au Vietnam, le colonel Juan Miguel Garcia Montano, attaché militaire cubain au Vietnam, s'est engagé à contribuer davantage à la promotion de la bonne coopération et de l'amitié entre les deux pays, notamment dans la défense. -VNA