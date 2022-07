Hanoi (VNA) - Le journal Zaobao à Hong Kong (Chine), a publié le 30 juin un article évaluant la croissance économique impressionnante du Vietnam au deuxième trimestre de cette année.

Production de fil à la Sarl du textile de Ha Nam. Photo : VNA

L'article souligne qu'avec la reprise des activités d'exportation et de consommation, l'économie vietnamienne a fortement rebondi au cours du deuxième trimestre de l’année. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 7,72 % par rapport à la même période l'an dernier et a été la plus forte augmentation en près de 11 ans. Cela devrait augmenter le PIB du Vietnam au cours des six premiers mois de l'année de 6,42 % en glissement annuel, dépassant de loin les attentes du gouvernement de 5,5 %. Au cours de la même période l'année dernière, le Vietnam n'a atteint qu'un taux de croissance de 2,04 %.

Lors de l'annonce des données ci-dessus le 29 juin, l'Office général des statistiques du Vietnam a souligné qu’il s'agit d'un taux de croissance assez élevé par rapport aux pays de l'ASEAN et à d'autres pays du monde, et a déclaré que le Vietnam avait également maintenu une stabilité de microéconomie.

Selon l'auteur, après que le Vietnam a progressivement levé les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 d'ici la fin de 2021, les industries et les usines dans le pays ont complètement rétabli les activités de production, stimulant les activités de production.

Les exportations du Vietnam ont fortement repris. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam a augmenté de 17,3 % en glissement annuel, atteignant 185,94 milliards de dollars, la production industrielle a augmenté de 8,7 % par rapport à la même période l'an dernier.

Selon Bloomberg, la forte reprise de l'économie vietnamienne est due aux mesures de relance de 15 milliards de dollars déployées par le gouvernement ainsi qu'à l'assouplissement de la politique monétaire. Cela est bénéfique pour améliorer la compétitivité du Vietnam, aidant le pays d'Asie du Sud-Est à devenir une destination pour les investissements étrangers dans le contexte des difficultés commerciales mondiales.

Cependant, l'Office général des statistiques du Vietnam a également averti que l'économie vietnamienne sera confrontée à de nombreux défis au cours du second semestre, tels que la pression inflationniste, les fluctuations politiques mondiales et les répliques de l'épidémie. - VNA