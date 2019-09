Cérémonie de publication et de signature de parrainage pour l’AAPS 2020. Photo : Saigontourist

Hanoï (VNA) - Fournisseur de services, Saigontourist Travel sera présent lors d’un congrès des chirurgiens pédiatriques asiatiques, prévu du 9 au 13 octobre 2020 à Hô Chi Minh-Ville.



La cérémonie de signature et de parrainage du 26e Congrès de l’Association asiatique des chirurgiens pédiatriques (AAPS) 2020 a eu lieu à l’hôtel Caravelle le 5 septembre dans la mégapole du Sud. Saigontourist est fournisseur de services tels que développement et exploitation du site web, mobilisation des sponsors, organisation de conférences de presse, et programmes des circuits pour les participants.



Tenu tous les deux ans, l’AAPS 2020 est un événement médical majeur qui attire de nombreux experts de premier plan et d’excellents chirurgiens pédiatriques originaires des pays de la région. L’AAPS 2020 (26e édition) se déroulera pour la première fois au Vietnam, organisé par l’Association nationale des chirurgiens pédiatriques, l’Hôpital pédiatrique de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’Association de chirurgie pédiatrique asiatique.



De la théorie à la pratique



Environ 400 médecins et spécialistes en chirurgie pédiatrique de pays asiatiques et du Vietnam y participeront. En marge des réunions, l’AAPS 2020 organisera également des opérations chirurgicales pédiatriques à l’Hôpital pédiatrique Nº2. C’est en raison de son équipe de professionnels et d’une expérience au service d’événements internationaux que Saigontourist Travel a été sélectionné par le comité d’organisation de l’AAPS 2020.



Cette agence a déjà été partenaire sur de nombreux événements internationaux dans le domaine médical organisés au Vietnam. Le plus connu est le Congrès international de cardiologie, qui réunit chaque année des centaines d’experts du monde entier.-CVN/VNA