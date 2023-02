Le directeur général de Masan Group reçoit le certificat d’enregistrement d’investissement à Singapour. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – The Sherpa, une filiale de la société Masan Group Corporation, a officiellement reçu le certificat d’enregistrement d’investissement pour mener des activités d’investissement à Singapour.

La cérémonie de remise du certificat a eu lieu vendredi 10 février à Singapour lors d’un forum d’affaires Vietnam-Singapour en présence des Premiers ministres des deux pays.

Plus précisément, Masan Group a signé un protocole d’accord avec Trust IQ Pte. Ltd. (TS), une société technologique basée à Singapour, selon lequel la compagnie vietnamienne investira jusqu’à 105 millions de dollars pour 25% de sa participation dans TS, soit 9.388.756 actions.

Ce projet fait partie de l’objectif stratégique de Masan d’ici 2025 de créer un écosystème "Consommateur - Vente au détail - Technologie".

Pour obtenir cet objectif, Masan a progressivement optimisé son écosystème en intégrant des éléments stratégiques tels que les services financiers, bancaire, l’assurance, la santé, le divertissement… dans un vaste réseau de points de vente et de plateformes de technologie numérique et d’intelligence artificielle.

TS opère principalement dans le développement de logiciels, la technologie et les applications à l'échelle mondiale, ce qui comprend le développement de méthodes complètes et précises d'évaluation du risque de crédit basées sur la technologie de l’intelligence artificielle et l'informatique.

Avec l’intégration des éléments technologiques de TS dans sa plateforme de vente au détail, Masan Group vise à devenir la principale entreprise répondant aux besoins quotidiens de près de 100 millions de consommateurs vietnamiens sur les plateformes offline et online. -VNA