Le chocolat Marou est présent dans 20 pays.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Célébrant ses 10 ans d'implantation au Vietnam, Marou Faiseurs de Chocolat lance de nouveaux produits et ouvre plus de magasins pour faire grandir sa célèbre marque.

Marou vient de lancer ses nouvelles barres chocolatées qui rendent hommage au pho (la fameuse soupe vietnamienne au bœuf ou poulet et aux pâtes de riz), plat national emblématique du Vietnam. Le Pho Spice Bar est un mélange intéressant de cacao et de cinq épices que sont la cardamome, l'anis étoilé, la graine de coriandre, la cannelle et le clou de girofle, créant un produit plein de saveur.

Le Pho Spice Bar est désormais disponible à la Maison Marou Thao Diên, la Maison Marou Saigon, la Maison Marou Hanoi, dans quatre Stations Marou, ainsi que dans toutes les boutiques Annam Gourmet et Le Square Épicier Fin.

En plus des lancements de produits spéciaux, la marque développe ses Station Marou, une version plus compacte des Maisons Marou, à différents endroits de Hô Chi Minh-Ville.

La première Station Marou a été créée en 2020 à Thao Diên Pearl. Peu de temps après, trois autres ont été ouvertes en 2021 au Crescent Mall du 7e arrondissement, au Gigamall de la ville de Thu Duc et au Takashimaya et Saigon Center du 1er arrondissement. -CVN/VNA