Photo: Baophapluat

Hanoï (VNA) - Bien que les frais soient assez élevés, les litchis vietnamiens sont expédiés en Australie avec une qualité élevée et sont dédouanés conformément aux normes strictes des autorités australiennes, selon le Bureau du Commerce du Vietnam en Australie.



A Melbourne, le litchi est continuellement fourni au marché par transport aérien pour garantir la qualité. En particulier, les litchis Uu Dam et BatoAusale sont les plus vendus, au prix de 32-35 AUD/ kg.



A Perth, des dizaines de tonnes de litchis "U Hong", dont le nom commercial en Australie est "Golden lychees" (fixé par le Bureau du Commerce) sont distribuées depuis 2 semaines par les sociétés 4wayfreshs et Rong Do (Red Dragon).



Le litchi "U Hong" est devenu un produit familier à Perth et à Adélaïde, en particulier après une vente aux enchères caritative en 2021 au supermarché MCQ de Perth, en Australie occidentale, pour aider les enfants des zones de culture du litchi.



Un représentant du Bureau du Commerce du Vietnam en Australie a déclaré que cette année, plus d'importateurs de litchis vietnamiens participent à la distribution en Australie que les années précédentes.



Le Bureau du Commerce organise la Semaine du litchi du Vietnam avec de nombreuses activités de promotion commerciale attrayantes./.-CPV/VNA