Kuala Lumpur, 19 juillet (VNA) - Le Premier ministre malaisien Datuk Ismail Sabri Yaakob a affirmé qu'un mécanisme d'action approprié pour la mise en œuvre d'une subvention ciblée est en cours d'élaboration pour garantir que l'aide fournie par le gouvernement sera reçue par les groupes méritants.

Photo : AFP/VNA

Il a déclaré lors de la séance du Dewan Rakyat (Chambre des représentants) du 18 juillet que divers aspects du mécanisme devaient être affinés afin que l'allocation mise de côté par le gouvernement pour aider la population du pays ne finisse pas par être arbitrairement appréciée par des irresponsables, y compris des étrangers.Ismail Sabri a déclaré que le gouvernement est également en train de lutter contre les activités de contrebande impliquant des articles subventionnés, tels que l'huile de cuisson, au niveau industriel et aux frontières nationales.Pour lutter contre les activités de contrebande aux frontières, il a déclaré que le gouvernement avait ordonné à la police royale malaisienne et aux forces armées d'être impliquées, en plus de l'équipe d'application de la loi du ministère du commerce intérieur et de la consommation.Ismail Sabri a déclaré que pour aider les familles malaisiennes à faire face à la hausse du coût de la vie, le gouvernement avait alloué des subventions de plus de 77 milliards de RM (17,5 milliards de dollars), par rapport à l'allocation initiale de 31 milliards de RM, pour 2022.Le Premier ministre a déclaré que les subventions accordées par le gouvernement avaient également entraîné le taux d'inflation du pays à 2,8%, le plus bas d'Asie du Sud-Est.- VNA