Dans une rue à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) - La Banque centrale malaisienne (BNM) vient de publier son rapport annuel 2021, prévoyant une croissance de 5,3-6,3% de l’économie nationale en 2022.



En ce qui concerne l'inflation, la BNM prévoit qu’elle devrait se situer en moyenne entre 2,2 et 3,2% en 2022. Les coûts élevés des intrants pourraient avoir des impacts sur les prix des produits alimentaires frais, mais cela serait atténué en partie par des mesures gouvernementales.

L'inflation sous-jacente, elle, devrait se situer entre 2 et 3% en raison d'une forte demande dans un contexte de pressions persistantes sur les coûts.



La situation du marché du travail devrait s'améliorer avec la reprise des activités économiques. Le taux de chômage devrait continuer de baisser pour se situer autour de 4%.



Selon le gouverneur de la BNM, Tan Sri Nor Shamsiah Yunus, une bonne mise en œuvre des réformes structurelles est essentielle pour relever le défi crucial de recréer des opportunités de croissance et de renforcer les fondations de l'économie. Il a également insisté sur la nécessité de tirer le meilleur parti de la période de reprise pour s'assurer que la Malaisie est bien préparée pour exploiter les tendances bénéfiques à l'avenir.-VNA