Photo d'illustration : Reuters



Kuala Lumpur (VNA) – Lors d’une cérémonie d’annonce du 105e rapport financier national, tenu le 4 août, Zafrul Aziz, ministre malaisien de la Finance, a annoncé le décaissement de 20.92 milliards de ringgit malaisien, soit 4,7 milliards de dollars, à plus de 357.000 employeurs via le Programme de soutien salarial PSU, contribuant à maintenir l’emploi de 2,96 millions d’employés locaux et à réduire le taux de chômage du pays.Selon le ministre, jusqu’au 15 juillet dernier, plus de 322.100 employeurs et 2,64 millions d’employés ont bénéficé d'une somme totale de 12,958 milliards de ringgit malaisien, dans le cadre du PSU 1.0. Pour les PSU 2.0, 3.0 et 4.0, le gouvernement malaisien a versé respectivement 1,408 milliards, 3,7 milliards et 2,7 milliards de ringgit malaisien aux employeurs et employés. Le PSU 5.0 a réussi à subvenir près de 8.000 employeurs et 120.000 employés avec 210,189 milliards de ringgit malaisien.Zafrul Aziz a aussi mentionné que 33.456 chômeurs avaient réussi à trouver un emploi dans le secteur public et dans les entreprises participant au programme Emploi à court terme MySTEP du gouvernement, et que 1% des postes fournis par le programme seraient adressés aux handicapés. -VNA