La maladie pieds-mains-bouche est plus fréquente en été. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ces derniers jours, les températures à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces du Sud ont augmenté. Le matin, elles atteignent actuellement les 37°C, avec un indice ultraviolet (UV) maximal, ce qui est nocif pour la santé.



Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les journées chaudes devraient se poursuivre dans le Sud, où de nombreux enfants souffrent de la maladie pieds-mains-bouche.



Il y a quelques jours, l'Hôpital pédiatrique de Hô Chi Minh-Ville a accueilli une fillette de 15 mois, vivant à Bac Liêu et souffrant de problèmes circulatoires. Son cœur battait à plus de 200 fois/minute. Elle a dû être placée sous ventilateur, dialysée et a reçu un traitement à base de vasopresseurs.



Trois jours avant l'hospitalisation, le bébé avait de fortes fièvres accompagnées de vomissements et de tremblements. Sa famille n’avait pourtant pas jugé utile de la conduire à l'hôpital. Ce n'est que lorsque le bébé est tombé dans un état de somnolence, avec de la cyanose, des mains et des pieds froids et la peau pelucheuse que la famille l’a emmenée à l'hôpital provincial. Elle fut transférée ensuite à l'hôpital pédiatrique de Hô Chi Minh-Ville. Après deux jours de dialyse successive, son état s'est progressivement amélioré. Elle n'avait plus de fièvre, avait une fréquence cardiaque normale et les appareils respiratoires ont été débranchés.



Le Département d'infection-neurologie de l'Hôpital pédiatrique Nhi Dông, en un peu moins d’un mois, a également enregistré de nombreux cas de maladie pieds- mains-bouche aux niveaux 2B voire 3 dus à des hospitalisations tardives.



Trois enfants ont eu des complications cardiovasculaires provoquant une hypertension artérielle. Actuellement, deux de ces enfants vont un peu mieux et le troisième est toujours sous traitement intensif.



Selon les médecins, le virus responsable de la maladie chez les enfants dans la vague de chaleur actuelle est l'entérovirus, qui entraîne souvent de graves complications. Le médecin Du Tuân Quy, chef adjoint du Département d'infection-neurologique de l'Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2, a averti que la chaleur crée des conditions propices au développement du virus.



Au moment où les enfants sont à l'école et en contact étroit, la maladie risque de se propager. Ce médecin conseille aux parents de surveiller les signes de cette maladie pour conduire rapidement leurs enfants à l’hôpital.



À l'Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2, les petits patients y ont été admis en raison de maladies respiratoires et qu’avec les fortes températures et une humidité élevée, le nombre de maladies respiratoires augmenterait.



Lê Thi Thanh Thao, chef adjoint du Département respiratoire numéro 1, de l’Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2, a informé que son département recensait de nombreux cas de maux de gorge, d'infections des voies respiratoires supérieures voire de pneumonies.