Facebook est de loin le réseau social le plus populaire au Vietnam. Photo: Reuters

Hanoï (VNA) - "Les produits créés, conçus et fabriqués au Vietnam», telle est une grande politique du gouvernement vietnamien visant à mobiliser les forces internes et à susciter l'aspiration au développement des Vietnamiens à l’heure de la 4e révolution industrielle. Lancé en mai 2019, le mouvement "Make in Vietnam" promeut les investissements dans les technologies numériques et met en lumière le rôle important des entreprises numériques dans le développement national et la défense de la souveraineté nationale dans le cyberespace.



Depuis toujours, quand on parle de la défense de la souveraineté nationale, on pense systématiquement à la souveraineté territoriale ou maritime. Mais aujourd’hui, dans un monde où les objets connectés sont plus nombreux que la population mondiale, la protection de la souveraineté numérique s’impose.



Le Vietnam compte 100 millions d’habitants, dont plus de 70% sont des internautes. Notre pays devient un marché prometteur pour les opérateurs numériques du monde entier. Selon les dernières statistiques de We are social, 93,8% des internautes vietnamiens utilisent Facebook, ce qui en fait le réseau social le plus populaire dans le pays. Plus de 60% d’entre eux utilisent l'outil de messagerie

Messenger et les réseaux de partage de vidéos TikTok ou Instagram.

Si le développement fulgurant des technologies numériques nous offre de nombreux avantages, les inconvénients sont aussi de taille. Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières années et n’importe qui peut être pris pour cible: des particuliers aux organes publics en passant par les entreprises. Protéger la cybersécurité est un enjeu stratégique pour le Vietnam, comme l’indique Nguyên Minh Chinh, chef du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant de hautes technologies, relevant du ministère de la Sécurité publique.

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng. Photo: vneconomy.vn

«Aujourd’hui, les forces hostiles et les criminels multiplient les cyberattaques contre la sécurité nationale et l’ordre social. Ils utilisent les réseaux sociaux pour mener des activités de propagande et de sabotage contre l’État. Ils incitent à des émeutes et à des manifestations visant à changer le régime politique au Vietnam. Ce qui est inquiétant, c’est que depuis quelques années, ces attaques sont devenues plus intenses et plus dangereuses», constate-t-il.

Face à l’évolution complexe de la cybercriminalité, le Vietnam a pris de nombreuses mesures pour protéger son espace numérique. La promulgation de la loi sur la cybersécurité et la modification de la loi sur la défense nationale témoignent des efforts du Vietnam dans la protection de la souveraineté nationale dans le cyberespace.



Plus d'un an après l’approbation par le Premier ministre du "Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision à l'horizon 2030", ce processus a donné ses premiers résultats. On constate une prise de conscience croissante aussi bien chez les organes publics que chez les entreprises et les particuliers.



Au cours des deux dernières années, de nombreuses infrastructures et plateformes, de nombreux produits et services numériques ont été conçus par des entreprises vietnamiennes. Beaucoup d’entre eux ont été utilisés pour protéger la cybersécurité et défendre la cybersouveraineté du pays.

«La cybersécurité du pays sera renforcée pour soutenir la transition numérique nationale, si elle est protégée par des produits et services conçus et fabriqués par les entreprises vietnamiennes elles-mêmes. Un écosystème doit être créé en s’appuyant sur une coopération étroite entre les entreprises de cybersécurité, les utilisateurs de services et les pouvoirs publics», déclare Nguyên Thành Hung, président de l'Association pour la sécurité de l'information au Vietnam.

Actuellement, jusqu'à 90% des produits de cybersécurité utilisés par les pouvoirs publics sont fabriqués par les entreprises domestiques. Le Vietnam ambitionne de devenir l'un des rares pays au monde à maîtriser la totalité des produits de cybersécurité utilisés sur son territoire.

Pour ce faire, il s'efforce de former des experts en cybersécurité pour protéger au mieux la sécurité des utilisateurs vietnamiens dans le cyberespace, comme l’indique le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng.

«Le Vietnam doit se doter d’un contingent d’experts en cybersécurité qualifiés. Ces derniers peuvent travailler pour les entreprises, mais en cas de besoin, ils seront mobilisés pour défendre la cybersécurité nationale. De plus, les produits de cybersécurité doivent être plus facilement accessibles, c'est-à-dire qu’ils doivent être moins chers pour que les entreprises et les particuliers puissent les acheter et ils doivent aussi être plus faciles à utiliser. Le ministère de l'Information et de la Communication encourage les entreprises de cybersécurité à adopter de nouvelles approches en matière de technologie et de marketing pour pouvoir fabriquer des produits à bas coût et augmenter leurs ventes», explique-t-il.

Actuellement, les meilleures plateformes de cloud computing développées par les entreprises domestiques sont VNPT cloud, Viettel cloud, VNG cloud, Bizfly cloud et CMC cloud. Ces opérateurs reçoivent des soutiens du gouvernement. Leurs produits et services ont obtenu le certificat «maîtrise de la cybersécurité» de l’exécutif, ce qui confirme leur place importante dans le processus de transformation numérique nationale. - VOV/VNA