Au Vietnam, la maîtrise du cyberespace est considérée comme l'une des tâches les plus urgentes et les plus importantes pour protéger la souveraineté nationale. Photo: tapchitaichinh.vn



Hanoi (VNA) - Les grandes réalisations de la science et de la technologie sont une opportunité pour tous les pays du monde à accélérer leur oeuvre d'industrialisation et de modernisation.

Cependant, outre le côté positif, cela pose également de nombreux défis, notamment la question d'assurer la sécurité sur les réseaux sociaux.

Au Vietnam, la maîtrise du cyberespace est considérée comme l'une des tâches les plus urgentes et les plus importantes pour protéger la souveraineté nationale.

Pour résoudre ce problème, de nombreux experts et scientifiques estiment qu'il est nécessaire de perfectionner bientôt le système d'infrastructure de l'information et les équipements informatiques pour assurer la sécurité des système d’information pour les agences centrales et locales ; les ouvrages d'infrastructure importants, les groupes économiques importants dont leur système d’informatique accède à l’Internet.

Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique. Photo: VNA



S'exprimant lors d'un récent séminaire sur la protection de la souveraineté nationale dans le cyberespace, le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a affirmé que la question du développement et de la maîtrise du cyberespace est devenue l'une des tâches les plus importantes au monde.

Ces derniers temps, le Vietnam a été confronté à de nombreux nouveaux défis provenant du cyberespace, notamment des cyberattaques ciblées contre des infrastructures d'information critiques; falsification des sites Web et des portails d'agences d'État, de forces de police, d'organisations et d'entreprises pour voler des données personnelles…

Pendant ce temps, à l'heure actuelle, le pays n'est pas totalement autonome sur le plan technologique, de nombreuses entreprises fournissant des services aux utilisateurs ou des technologies d'exploitation pour le Vietnam sont contrôlées par des parties étrangères détenant des actions majoritaires, créant des dangers potentiels pour provoquer une perte de souveraineté en matière de sécurité de l'information.

Photo d'illustration. Source: thanhnien.vn



Afin de répondre aux exigences croissantes de la mission d'assurer la souveraineté nationale dans le cyberespace, le général Tô Lâm a demandé aux forces de police dans les temps à venir de continuer à renforcer la mise en œuvre de solutions pour assurer la sécurité des système d’information et la lutte contre le cybercrime ; déployer de manière synchrone des solutions pour assurer la sécurité pour les systèmes d'information importants pour la sécurité nationale ; détecter, combattre et prévenir les cyberattaques précoces, le cyberespionnages, les activités pour porter atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public sur Internet par les forces hostiles et réactionnaires. -VNA