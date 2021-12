Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La diplomatie du secteur de la défense et la coopération internationale des forces de sécurité publique populaire ont largement contribué aux réalisations du pays au cours des 35 dernières années.

Lors de la Conférence nationale des relations extérieures sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, le 14 décembre à Hanoï, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a déclaré que le Vietnam avait établi des relations de coopération dans la défense avec plus de 100 pays et mené de nombreuses activités de collaboration...

Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Ces activités ont contribué à défendre fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie, à consolider et rehausser la position et le prestige du pays et de l'Armée populaire vietnamienne sur la scène internationale, a-t-il souligné.

Le vice-ministre Hoang Xuân Chiên a déclaré que la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense collaboreraient étroitement avec les autres organes compétents pour réaliser les lignes politiques du 13e Congrès national du Parti en matière de relations extérieures.

De son côté, le général de division Luong Tam Quang, vice-ministre de la Sécurité publique, a déclaré que son ministère entretient des relations avec 162 organismes chargés de l'application des lois dans 64 pays et un certain nombre de territoires, participe à des activités dans 52 organisations et forums multilatéraux de coopération internationale. Il a également ajouté que son ministère avait négocié et signé plus de 150 documents de coopération internationale sur la sécurité et la protection de l'ordre, la prévention et le contrôle de la criminalité…

Le général de division Luong Tam Quang, vice-ministre de la Sécurité publique. Photo: VNA

L'échelle de la coopération dans tous les domaines, de la prévention et du contrôle de la criminalité, à la sécurité et la protection de l'ordre, a été portée à un niveau stratégique, a-t-il indiqué.

Pour les temps à venir, le vice-ministre Luong Tam Quang a affirmé que les forces de sécurité publique populaire continueraient de développer la coopération internationale pour garantir au mieux les intérêts nationaux, résoudre efficacement des problèmes liés à la sécurité…-VNA