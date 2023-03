Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên remet à un officier la décision du président de la République concernant sa participation à la MINUSCA. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé le 22 mars une cérémonie pour remettre à un officier la décision du président de la République concernant sa participation à la Mission multidimensionnelle intégrée de l’ONU pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



La cérémonie visait également à dresser le bilan du travail de six officiers ayant achevé leur participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix en République centrafricaine, au Soudan du Sud et à Abyei. Ces six officiers vietnamiens avaient effectué leur mission de février 2022 à février 2023.



Félicitant ces six officiers pour avoir accompli avec succès leurs tâches, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, a affirmé que les contributions des officiers vietnamiens avaient contribué à promouvoir l’image du Vietnam en général et de son Armée populaire en particulier sur la scène internationale dans le cadre multilatéral.



Selon le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, le Vietnam est fier que les femmes représentent plus de 13% du nombre d’officiers participant aux opérations onusiennes de maintien de la paix et s’efforçe d’augmenter ce taux.

Le Vietnam compte également diversifier ses formes de participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix, a-t-il affirmé. -VNA