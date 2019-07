Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pour devenir une ville intelligente, au moins 90% des habitants d'Ho Chi Minh-Ville devraient utiliser un smartphone d'ici 2022, a déclaré Nguyen Manh Hung, ministre de l'Information et de la Communication, lors d’une conférence sur la communication tenue le 16 juillet dans la ville.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, s'adresse lors d'une conférence sur la communication tenue le 16 juillet. Photo: VNA



Il a déclaré que seulement 60% des personnes vivant dans la mégapole du Sud utilisaient des smartphones. Pour développer l’économie municipale et résoudre ses problèmes urgents, l’utilisation des nouvelles technologies doit être encouragée de manière plus agressive par les autorités municipales.



La ville devrait également encourager l’accès à l’internet de toutes les familles afin de jeter la base d'un e-gouvernement, a-t-il ajouté.



Le ministre Nguyen Manh Hung a souligné que la ville disposerait du réseau 5G dans les zones de recherche, les parcs industriels et les universités d'ici 2020 et dans toute la ville d'ici 2022.



«Nous ne pouvons pas développer une ville intelligente et mettre en place un e-gouvernement à moins que tout le monde ait un smartphone et un accès à l’Internet», a-t-il précisé.



S'exprimant lors de la conférence, Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a indiqué que les dirigeants de la ville avaient rencontré des entreprises pour discuter de la coopération visant à créer des zones urbaines intelligentes et créatives. La ville a donné la priorité à une croissance durable et à la fourniture de services publics complets aux habitants.



Il a déclaré que la ville intelligente améliorerait l'économie et la vie des habitants, tout en réduisant la pollution. «Plus important encore, avec la ville intelligente, les habitants joueront un rôle essentiel dans la supervision des activités du gouvernement», a-t-il ajouté.



Nguyen Thien Nhan a déclaré que la mégapole du Sud avait déjà lancé des infrastructures majeures pour les zones urbaines intelligentes, notamment un centre de prévision et de simulation de stratégie socio-économique, un centre de sécurité de l’information et un e-gouvernement. Il a demandé aux dirigeants et gestionnaires d’être moins réactifs et plus proactifs en prévoyant les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Avec une population de 10 millions d’habitants, Ho Chi Minh-Ville devrait choisir une zone clé pour développer d’abord une zone urbaine intelligente, puis élargir vers d’autres zones. Il a suggéré à la ville de se concentrer sur une nouvelle "zone urbaine innovante" dans l’arrondissement No 9, à l’Est de la ville. En effet, la partie orientale contribue à hauteur de 30% au PIB de la ville et abrite un grand nombre de centres de formation, de recherche et d’application de hautes technologies.



Transformation digitale



Le 15 juillet, le ministre de l’Information et de la Communication Nguyen Manh Hung a eu une rencontre avec des représentants d'entreprises de Ho Chi Minh-Ville, lors de laquelle il a déclaré que les entreprises de la ville devaient utiliser les technologies numériques pour devenir plus compétitives et augmenter leur valeur.



Pour encourager la transformation digitale des entreprises, le gouvernement offre plusieurs priorités telles que l’autorisation d'importation de produits technologiques pour la recherche et le développement, la réduction fiscale, la création de liens entre les entreprises et les universités afin de former du personnel de haute qualité.



La transformation numérique consiste à remplacer des modèles traditionnels par de nouvelles technologies telles que Big Data, internet des objets, informatique en nuage.



La numérisation modifie les méthodes d’opération et de direction, ainsi que les processus de travail et la culture d'entreprise, et pourrait aider les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires de 30% tout en réduisant leurs coûts de 30%, selon les experts. -VNA