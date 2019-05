Hanoï (VNA) - Un mémorandum sur l’investissement dans une usine de transformation de riz au Vietnam vient d’être signé à Copenhague par des représentants du groupe vietnamien Sao Mai et de la société danoise SKIOLD A/S.



Cette usine, dont le maître d’ouvrage est le groupe Sao Mai, couvrira 20 ha. Sa capacité annuelle prévisionnelle est de 500.000 tonnes de riz pour la première période, de 800.000 tonnes pour la 2e. Une grande partie de sa production sera exportée.



Grâce à des technologies avancées, après transformation, les balles de paddy serviront à fabriquer des engrais organiques et des combustibles ; et les brisures alimenteront l’usine d’aliments pour produits aquatiques Sao Mai Super Feed – unité du groupe Sao Mai.



Les localités d’An Giang, de Dông Thap et de Kien Giang (delta du Mékong) constitueront des sources importantes de fourniture de riz pour cette usine.



Lasse Hansen, directeur général de SKIOLD A/S, a fait savoir : «grâce aux millions d’euros investis dans la consultation, la conception et la fourniture de technologies et d’équipements de pointe, cette usine de transformation sera la plus moderne d’Asie du Sud-Est». - CPV/VNA