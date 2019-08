Photo : SGGP

Hanoï (VNA) - L'usine d'azote de Ca Mau dans la commune de Khanh An, district d'U Minh, province de Ca Mau (Sud), vient de célébrer sa six millionième tonne d'urée.

Il s'agit d'un jalon important pour cette usine entrée en service il y a huit années. La valeur de ces 6 millions de tonnes d'urée produites par l'usine est estimée à plus d’un milliard dollars.

Représentant un investissement de 780 millions de dollars, l’usine est dotée d'une capacité annuelle de 800.000 tonnes, ce qui satisfait plus de 40% des besoins nationaux et plus de 60% des besoins du delta du Mékong en engrais azotés. -VNA