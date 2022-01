Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ont officiellement lancé le 18 janvier le projet de "Renforcement de la compétitivité du secteur privé du Vietnam".

Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Le Manh Hung, chef du Département du développement des entreprises du ministère du Plan et de l'Investissement, a annoncé que le projet serait mis en œuvre en 5 ans (2020 - 2025), avec un capital de 36 millions de dollars financés par l'USAID pour renforcer la compétitivité des petites entreprises en croissance (SGB) du Vietnam, y compris les entreprises détenues par les femmes et les groupes vulnérables, à travers la stratégie de développement des entreprises vietnamiennes, l’application de nouvelles technologies et l’accès au marché.

Le projet vise à fournir un soutien technique et financier à 5.000 petites entreprises en croissance pour les aider à améliorer leur productivité ; à aider 240 autres à pénétrer avec succès les marchés régionaux et internationaux, notamment en positionnant avec succès des produits de marque vietnamienne.



Ann Marie Yastishock, directrice de l'USAID, a déclaré que ce projet était une réaffirmation de l'engagement du gouvernement américain à soutenir la compétitivité économique du Vietnam ainsi qu'à soutenir le pays dans la mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030, favorisant une croissance économique durable des petites entreprises en croissance.

Au cours de ces dernières années, les deux parties ont coopéré étroitement et efficacement et l’USAID continuera à accorder une attention adéquate aux entreprises privées et à être prêts à répondre à leurs besoins, a affirmé Ann Marie Yastishock. -VNA