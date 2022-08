Phnom Penh (VNA) - L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a officiellement annoncé un nouveau projet de 25 millions de dollars au Cambodge dans le but de promouvoir la croissance économique durable, en favorisant la diversification et la compétitivité du secteur agricole de ce pays.



Le projet baptisé "Cambodia Harvest III", géré par l'USAID, sera mis en œuvre dans 5 ans avec l’aide financière de l’initiative Feed the Future du gouvernement américain, a rapporté le 10 août l'Agence de presse nationale cambodgienne AKP.



Le gouvernement américain a investi près de 100 millions de dollars au cours de la dernière décennie pour améliorer à la fois la nutrition et les revenus des familles au Cambodge en renforçant le secteur agricole du pays.



Une fois mis en oeuvre, "Cambodia Harvest III" travaillera avec des partenaires agricoles, des fournisseurs de technologie, des institutions financières et d'autres parties prenantes pour développer une main-d'œuvre qualifiée, créer des emplois dans le secteur agricole à travers la coopération avec les partenaires privés.



Auparavant, le secrétaire d'État américain Antony avait annoncé ce projet à l’occasion de sa visite au Cambodge au début d’août. -VNA