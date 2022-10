Photo : internet

Hanoï (VNA) - L'Université nationale de Hanoï compte 6 domaines d'études dans le classement mondial des universités par domaine -THE WUR by Subjects 2023 de Times Higher Education (THE) annoncé le 26 octobre par ce magazine.

Dans le classement THE WUR by Subjects 2023, à côté de 4 domaines classés lors de la période de classement précédent, l'Université nationale de Hanoï compte 2 nouveaux domaines, à savoir Commerce et économie et Sciences de la vie.

Les positions spécifiques des domaines sont les suivantes : Commerce et économie (top 501-600); Sciences de la vie (top 501-600); Informatique (top 601-800) ; Ingénierie (top 801-1000) ; Sciences physiques (top 801-1000) et Sciences sociales (top 601-800).

Le THE WUR by Subjects classe 11 domaines universitaires. Les résultats du classement sont évalués en fonction de 5 groupes de critères : enseignement ; recherche; citation; revenu depuis le transfert de technologie (revenu de l'industrie) et des perspectives internationales.

À travers les périodes de classement de THE, l'Université nationale de Hanoï montre de plus en plus sa position performante dans la formation multidisciplinaire en augmentant continuellement le nombre de domaines classés, de 2 domaines (en 2020), à 3 (en 2021), à 4 (en 2022) et à 6 (en 2023).

Auparavant, l'Université nationale de Hanoï a aussi figuré dans le top 1001-1200 meilleures universités dans le classement des Universités dans le monde 2023 de THE, publié le 12 octobre 2022 à côté de cinq autres représentantes vietnamiennes que sont l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, l'Université des sciences et technologies de Hanoï, l'Université Ton Duc Thang, l’Université Duy Tân et l’Université de Huê.-VNA