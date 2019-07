La soirée de clôture de l’Université d’été 2019 à Hanoï, le 16 juillet. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L’Université d’été ULIS 2019 s’est clôturée après une semaine active. Au cours de cet événement, les jeunes francophones ont eu l’occasion de découvrir la culture vietnamienne, celle des pays membres de la Francophonie et de se partager des expériences de vie tout en améliorant leur langue française.



Ayant pour thème "Identités nationales et identités des jeunes francophones dans l’ère de l’industrie 4.0", l’Université d’été 2019 s’est déroulée du 11 au 17 juillet, et était organisée par l’Université de langues et d’études internationales (ULIS) relevant de l’Université nationale de Hanoï, avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Elle a attiré la participation de 45 jeunes étudiants venus de six pays de l’Asie-Pacifique: Bangladesh, Cambodge, Chine, République de Corée, Thaïlande et Vietnam.



Lors de cette semaine, les jeunes francophones ont été rejoints par d'éminents chercheurs comme la directrice de l’AUF en Asie-Pacifique, Ouidad Tebbaa, le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam, Étienne Rolland-Piègue, le directeur de l’Institut francophone international Ngô Tu Lâp, et ce pour traiter des questions comme l’interculturalisme, et les identités culturelles au travers de conférences.



De plus, les participants ont eu la chance de prendre part à de nombreuses activités où ils ont découvert des monuments culturels et historiques comme le Temple de la Littérature, le mausolée de Hô Chi Minh, l’Opéra de Hanoï, le musée d’ethnographie du Vietnam, le village de céramique de Bat Tràng.



Une semaine intense





Quelques reportages photos produits par les jeunes francophones lors de l’Université d’été 2019. Photo : CVN



Par ailleurs, les jeunes ont été encouragés à témoigner de leur amour pour la langue de Molière et à réveiller leur créativité en la reliant à la thématique de cette année; l’ère de l’industrie 4.0, en participant aux concours, aux jeux traditionnels ou à la soirée gala à la fin du programme. Résultats: dix reportages photos et six vidéos très impressionnantes ont été réalisés.



"L’Université d’été 2019 a été un moment formateur enrichissant pour les participants. En rappelant le thème Identités nationales et identités des jeunes francophones dans l'ère de l'industrie 4.0 , nous sommes convaincus que les participants ont pu ressentir leurs valeurs nationales, les valeurs interculturelles sans oublier les valeurs francophones en participant à diverses activités culturelles, a souligné Lâm Quang Dông, vice-recteur de l'ULIS, lors de la soirée de clôture de l’Université d’été 2019, le 16 juillet. Ceci ne peut qu’aboutir, grâce aux échanges, à l’ouverture d’esprit et surtout à l’ardeur des jeunes francophones issus de six pays asiatiques vivant dans l’ère de l’industrie 4.0. Et grâce à vous, ces chers Francophones et Francophiles, la Francophonie ira, sans aucun doute, de l’avant".



"C’est la première fois que quelqu’un du Bangladesh participe à ce programme. Je viens ici pour partager ma culture avec d’autres personnes de différentes cultures, et aussi j’aime bien à apprendre les choses des autres cultures", a confié Koushik Saha, étudiant bangladais.



D’après Sammaveacha Kan, étudiante cambodgienne, les Vietnamiens sont très chaleureux. "J’aime beaucoup la nourriture et les gens aussi. L’université ULIS qui organise ce programme d’échanges interculturels m’accueillit très chaleureusement et je les apprécie beaucoup", a-t-elle partagé.