L'Université américaine au Vietnam ( AUV ).

Can Tho (VNA) - L'Université américaine au Vietnam (AUV) de la région du Nord du Vietnam a octroyé le 5 janvier 41 bourses d'études aux lycéens de la ville de Can Tho, avec son souhait de renforcer la formation des ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam en général et plus particulier pour le delta du Mékong.

Concrètement, il s'agit d'une bourse complète d'une valeur de 60.000 dollars pour quatre années d'études, 10 bourses de réduction des frais de scolarité de 50% (évaluées à 30.000 dollars par personne), 30 bourses de réduction de 30% (évaluées à 18.000 dollars par personne).

La bourse complète est destinée aux excellents étudiants à l'échelle municipale ou nationale, avec un niveau d'anglais équivalent à 7.5 IELTS.-VNA