Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a affirmé mardi que si les jeunes étaient forts, la nation serait forte, puisque la force de la nation comprenait la force de la jeunesse.

S'exprimant lors de la cérémonie de célébration du 90e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931) tenue mardi à Hanoï en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, M. Trong a déclaré que tout au long de l’histoire, les jeunes avaient toujours maintenu le patriotisme, étaient toujours des pionniers dans tous les domaines et avaient grandement contribué à l’œuvre d’édification et de défense nationales.

Le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh Nguyen Anh Tuan a souligné que la maturité et le développement de l'organisation à travers les périodes avaient répondu aux demandes urgentes des mouvements de jeunesse.

Reconnaissant les contributions de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, M. Trong a affirmé que cette organisation maintenait toujours un ferme courage politique et son rôle en tant que force révolutionnaire de pionnier, qu'elle était prête à surmonter tous les défis.

Dans l’œuvre de Renouveau (Doi moi), d’accélération de l’industrialisation et de la modernisation et d'intégration internationales, la jeunesse vietnamienne continue de promouvoir les précieuses traditions des générations précédentes et est prête à recevoir de nouvelles tâches, a-t-il dit.

Afin de réaliser avec succès les objectifs d’édification et de développement du pays, M. Trong a souligné la nécessité de promouvoir le rôle de pionnier de la jeunesse en tant qu'une force sociale abondante, jeune et pleine de potentiels.

L'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à tous les niveaux devrait créer une motivation pour les jeunes dans l’éducation et le travail, valoriser leur rôle dans le développement et la défense du pays, créer une source de jeunes cadres pour le Parti, a-t-il appelé.

Le Premier ministre remet l'Ordre Ho Chi Minh à l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Photo: VNA



M. Trong a demandé aux Comités du Parti de différents échelons, aux autorités, aux ministères, aux secteurs et aux organisations de renforcer le leadership, la direction et de se coordonner dans la mise en œuvre des affaires liées à la jeunesse.

Affirmant que le Parti, l'État et le peuple accordaient toujours leur confiance et leur espoir à la jeune génération, il a exprimé le souhait que celle-ci, en particulier les jeunes membres du Parti et de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, soient toujours des pionniers dans l’éducation, le travail, la production, le combat, contribuant ainsi à l’édification nationale.

À cette occasion, l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh s’est vue décerner l’Ordre Ho Chi Minh. -VNA