Cérémonie de lancement de l'’Union de Blockchain du Vietnam. Photo: CMC



Hanoi (VNA) - L’Union de Blockchain du Vietnam (Vietnam Blockchain Union - VBU) a vu le jour lors d’une cérémonie tenue le 21 avril à Hanoi.

Cette union relevant de l'Association vietnamienne des communications numériques (VDCA) a pour mission de connecter le monde des affaires et de consulter les agences compétentes pour élaborer des politiques et cadres juridiques sur la blockchain, les actifs numériques et les crypto-monnaies.

S’exprimant lors de l'événement, Nguyen Minh Hong, président de la VDCA, a souligné le rôle important de la blockchain dans la transformation numérique. La blockchain devient progressivement un élément important de l'économie numérique et cette technologie a aidé le Vietnam à s’affirmer auprès des puissances mondiales, a-t-il dit.

Dang Minh Tuan, président de l’Union de Blockchain du Vietnam, a affirmé que la VBU deviendrait une passerelle reliant le monde des affaires et les agences compétentes pour construire un cadre juridique en la matière, lequel permettrait au Vietnam de percer et réussir dans la blockchain et dans l'économie numérique, plus globalement. -VNA