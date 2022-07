Le 6 juillet 2022, le Vietnam a été élu membre du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 6 juillet 2022, le Vietnam a été élu membre du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026 avec 120 voix, la plus élevé parmi les pays élus.



Les élections ont eu lieu à Paris dans le cadre de la 9e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention 2003).



Il s’agit de la deuxième fois que le Vietnam assume cette responsabilité après le dernier mandat 2006-2010.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, a affirmé que sa réélection pour la deuxième fois montre que le Vietnam reste l'un des membres les plus actifs de l'UNESCO et toujours prêt à assumer des responsabilités dans le contexte de la situation mondiale complexe actuelle.



Les résultats obtenus démontrent le rôle proactif du gouvernement et du peuple vietnamiens dans les activités de préservation et de promotion des valeurs du patrimoine immatériel, affirmant aussi le le leadership et des conseils que le Vietnam peut fournir à d'autres pays en la matière, a-t-il dit.



Fort de ce succès, le Vietnam assume des rôles importants dans presque tous les mécanismes de l'UNESCO.



En effet, le pays est élu au Conseil exécutif de l'UNESCO et est un membre du Comité intergouvernemental de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour le mandat 2021-2025.

Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Christian Manhart. Photo: VNA



En tant que membre actif du Comité intergouvernemental, le Vietnam a rapidement exprimé son soutien et participé activement aux groupes de travail, accélérant les consultations et les échanges avec les autres États membres et le Secrétariat.



''Nous espérons et croyons que le Vietnam assumera avec succès le rôle de membre du Comité sur les questions importantes pour la sauvegarde du patrimoine vivant dans le monde et l'avenir de la Convention'', a-t-il exprimé.



Selon Christian Manhart, l'UNESCO a mis en œuvre de nombreux projets de coopération et d’activités au Vietnam pour soutenir les efforts nationaux et locaux visant à protéger et à promouvoir des pratiques culturelles diverses et riches.



Un succès significatif a été la renaissance du chant Xoan dans la province de Phu Tho qui a abouti à la décision du Comité intergouvernemental de retirer ce chant folklorique de la catégorie de sauvegarde urgente et de le transférer sur la Liste représentative en 2017, a-t-il noté, soulignant que ce succès a établi une pratique sans précédent, contribuant à créer la nouvelle procédure de cette Convention pour le transfert d'un élément de la Liste de sauvegarde urgente à la Liste représentative.-VNA