Photo : internet

Hanoï (VNA) - L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam a lancé le 3 août la campagne #KeepingGirlsinthePicture - campagne #ContinuitéPédagogique «Les filles au premier plan", appelant la communauté à partager des histoires encourageant les élèves issus des minorités ethniques, notamment les filles, à poursuivre leurs études après la fin de la pandémie de COVID-19.

Selon l'UNESCO, avec plus de 1,5 milliard d’élèves touchés fortement par la crise, dont plus de 767 millions de filles, la pandémie de COVID-19 a provoqué les plus importantes fermetures d’école et perturbations de l’éducation jamais vues à ce jour.

Un autre défi majeur : Plus de 11 millions de filles – du préscolaire à l’enseignement supérieur – n'ont pas pu retourner à l’école en 2020. Ce nombre alarmant menace non seulement des progrès accomplis durant les décennies vers l’égalité des sexes, mais il expose également les filles du monde entier au risque de grossesse, de mariages précoces et forcés et de violence. Pour nombre d’entre elles, l’école est plus qu’un simple élément vers un avenir meilleur, c’est une bouée de sauvetage.

La campagne mondiale #ContinuitéPédagogique « Les filles au premier plan » appelle à préserver les progrès réalisés en matière d’éducation des filles, à assurer la continuité de l’apprentissage des filles pendant la fermeture des écoles et à promouvoir le retour à l’école des filles, en toute sécurité, lorsque les écoles rouvriront. Elle appelle la communauté internationale à unir ses efforts de toute urgence pour garantir leur droit à l’éducation.

Au Vietnam, la campagne est mise en œuvre dans le cadre du projet « We are able (Achieving a better living and education) », déployé par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation et la Commission des affaires ethniques de l'Assemblée nationale, avec le soutien du Groupe CJ de la République de Corée, visant à améliorer l'accès à l'éducation des filles issues des minorités ethniques dans les provinces de Ha Giang, Ninh Thuan et Soc Trang.

L'UNESCO a lancé cette campagne de communication sur les réseaux sociaux en collectant et diffusant des histoires personnelles sur l'importance de l'éducation dans la vie. Les histoires seront partagées et publiées sur la page Facebook du Bureau de l'UNESCO au Vietnam pour diffuser des choses positives à la communauté et s'orienter vers l’objectif « Les filles au premier plan ». - VNA