Bruxelles, 2 février (VNA) - L'Union européenne (UE) et Singapour ont signé le 1er février à Bruxelles le partenariat numérique UE-Singapour (EUSDP) qui conduira à un accord commercial numérique pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d'effectuer des transactions en ligne de manière plus transparente et à moindre coût.

Le ministre singapourien en charge des relations commerciales S Iswaran et le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton signent le partenariat numérique UE-Singapour le 1er février 2023. Photo : channelnewsasia

Le pacte vise à stimuler la participation à l'économie numérique en transmettant les compétences pertinentes aux travailleurs des deux juridictions et en transformant leurs entreprises et leurs services publics.



Les autres domaines de coopération comprennent la facilitation du commerce numérique, les flux de données fiables, les paiements électroniques et les normes. L'accord se concentrera également sur des domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, les identités numériques et les réseaux de communication 5G/6G.



Les signataires étaient le ministre singapourien en charge des relations commerciales S. Iswaran et Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.



L'UE est le deuxième partenaire numérique de Singapour pour les services commerciaux et le quatrième pour le commerce des biens. Singapour est également le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN. Il y a environ 12.000 entreprises européennes à Singapour.- VNA

