Bruxelles (VNA) – La montée du Vietnam au rang de principal partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN est un témoignage vivant du succès de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), a affirmé le vice-président de la Commission européenne (CE), Valdis Dombrovski, lors de la 3e réunion du Comité du commerce pour mettre en œuvre l'EVFTA tenue le 1er décembre à Bruxelles, en Belgique.

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovski et le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên (gauche). Photo: VNA

Cette réunion a été co-organisée par Valdis Dombrovski, également commissaire européen au Commerce et le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên.

Selon Valdis Dombrovski, l’UE apprécie la mise en œuvre sérieuse par le Vietnam de nouvelles obligations, en particulier la création du Groupe consultatif national (DAG) sur le développement durable et la promulgation du Code du travail révisé et de la Loi révisée sur la propriété intellectuelle.

Il a proposé au Vietnam de poursuivre ses efforts dans le processus de mise en œuvre de l'accord, en particulier dans les domaines du travail - syndicats, de la pharmacie, de l’immatriculation des voitures importées de l'UE et de l’approbation des produits agricoles importés de l'UE...

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné la mise en œuvre réussie de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE au cours des trois années écoulées depuis son entrée en vigueur, notant sa conviction qu'une fois l'Accord de protection des investissements Vietnam-EU (EVIPA) ratifié par l'UE, les relations commerciales se développeront encore plus forte.

Le Vietnam respectera sérieusement ses engagements dans le cadre de l’EVFTA, en particulier dans les domaines de préoccupation de l’UE, a-t-il affirmé.

Les deux parties ont examiné la mise en œuvre de l'EVFTA dans les domaines liés au commerce des marchandises, aux mesures de quarantaine animale et végétale, au commerce et au développement durable, et discuté des orientations pour traiter et coopérer sur les questions d'intérêt commun.

Les deux parties ont également échangé des points de vue sur des questions multilatérales telles que la coopération indo-pacifique, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et les préparatifs de la 13e Conférence ministérielle de l'OMC (MC13), prévue en février 2024 aux Émirats arabes unis (EAU).

Après trois ans de mise en œuvre de l'EVFTA, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes vers l'UE a augmenté de près de 50 %, selon les statistiques de l'UE. Parmi les exportations vietnamiennes, les produits agricoles tels que le riz, les noix de cajou, le poivre et le caoutchouc ont connu une hausse la plus forte. Dans le même temps, les exportations de l'UE vers le pays ont augmenté de plus de 40 %, avec des produits majeurs comme machines, pièces détachées, matières premières pour l'habillement textile, chaussures, lait et produits laitiers et confiseries. -VNA