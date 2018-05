Dialogue politique pour un programme européen d'appui au développement des énergies durables dans les zones rurale, montagneuse et insulaire du Vietnam.

Hanoi (VNA) - Un dialogue politique pour un programme européen d'appui au développement des énergies durables dans les zones rurale, montagneuse et insulaire du Vietnam a eu lieu vendredi à Hanoi entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et la Délégation de l’Union européenne.



D’une valeur de 108 millions d’euros, ce programme vise à faciliter l'accès à l'énergie durable dans ces zones rurales vietnamiennes et à contribuer à l'édification d'un secteur énergétique tourné vers les objectifs de développement durable. Le Vietnam s’est engagé à réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2030 voire de 25% avec l’aide de la communauté internationale, a rappelé le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh.



Financé par l'UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, ce projet sera mise en œuvre par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) en collaboration avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. -VOV/VNA