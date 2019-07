Bruxelles (VNA) – Les ambassadeurs du Comité des représentants permanents (COREPER) de l’Union européenne (UE) ont ratifié la signature d’un accord-cadre de participation (Framework Participation Agreement - FPA) qui permettra au Vietnam de participer aux opérations de gestion de crise menées par l’UE.

Le FPA sera le deuxième accord du genre à être signé entre l’UE et un pays asiatique après la République de Corée, dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune de l’UE (PSDC). Des accords similaires ont été déjà conclus avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

L'UE a décidé d'envoyer des conseillers militaires en Asie, en commençant par l’envoi d’une délégation militaire de l'UE auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Jakarta. –VNA