Hanoï (VNA) – Le 29e Forum régional de l'ASEAN (ARF) s'est ouvert le 5 août à Phnom Penh, au Cambodge, avec la participation des ministres des Affaires étrangères de la région Indo-Pacifique.

Selon les prévisions, les ministres des Affaires étrangères de 27 pays, dont les États-Unis, le Japon, la Chine et la Russie, devraient se concentrer sur les questions de sécurité régionale, notamment le conflit en Ukraine, le programme de développement de missiles et des armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée et etc.

Depuis sa première conférence organisée à Bangkok (Thaïlande) en 1994, l'ARF est devenue l'un des forums essentiels et les plus inclusifs pour favoriser un dialogue et une consultation constructifs afin de forger une meilleure approche de consensus pour instaurer la confiance ainsi que pour aborder des questions politiques et questions de sécurité d'intérêt commun dans la région Asie-Pacifique. -VNA