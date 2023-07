La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Photo: antara



Jakarta (VNA) - La 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-56) et les réunions connexes sont officiellement inaugurées mardi 11 juillet à Jakarta, en Indonésie.

L'événement attire la participation 1.100 délégués venus de 29 pays, du Secrétariat de l'ASEAN et de l'Union européenne, outre 500 journalistes de l'ASEAN et étrangers.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son participe à ces événements qui se clôtureront le 14 juillet. Lors de la première journée, la session plénière AMM-56, la réunion du Comité du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), la conférence AMM avec des représentants de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR) auront lieu.

Selon les prévisions, 12 documents seront tirés de ces réunions, dont le communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN reflétant les développements de la coopération de l'ASEAN au cours de l'année écoulée, les futures priorités de coopération, ainsi que d'autres questions régionales et mondiales d'intérêt commun de l'ASEAN.

L'AMM-56 et les réunions connexes se concentreront sur huit questions clés pour maintenir la stabilité, la paix et la résilience économique dans la région, dont la première est liée au renforcement de la mise en œuvre des principes de la Charte de l'ASEAN et des codes de conduite tels que le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), SEANWFZ et la Vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP) pour instaurer la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région.

Selon l'Indonésie, président de l'ASEAN en 2023, le contenu principal final de la réunion sera le premier engagement de l'ASEAN avec l'Association des Etats riverains de l'océan Indien (IORA) et le Forum des îles du Pacifique (PIF) dans le cadre des efforts de déploiement de l'AOIP pour maintenir la paix et la stabilité régionales. -VNA