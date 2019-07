Séoul (VNA) – La société sud-coréenne Lotte Duty Free a annoncé le 28 juillet qu'il avait ouvert une boutique hors taxes à l'aéroport international de Noi Bai au Vietnam.

Il s'agit de la troisième boutique hors taxes de Lotte ouverte au Vietnam, après le deuxième ouvert à Nha Trang il y a un an. Couvrant une superficie de plus de 500 m2, située dans la zone de départ de l'aéroport international de Noi Bai, la boutique hors taxe de Lotte vend des parfums, des cosmétiques, de l'alcool, des cigarettes, des aliments et d’autres articles, qui appartiennent à 90 marques.

Lotte Duty Free est disponible au Vietnam depuis 2017, avec l'ouverture de sa première boutique hors taxes à l'aéroport international de Da Nang.

Selon les prévisions, Lotte Duty Free ouvrira cette année une autre boutique hors taxes à Da Nang et d’autres dans des destinations touristiques du Vietnam. Lotte Duty Free exploite actuellement 21 boutiques hors taxes dans 8 pays, y compris la République de Corée. -VNA